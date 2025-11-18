Знаменитый итальянский баскетболист чемпион НБА Марко Белинелли выбран факелоносцем зимних Олимпийских игр 2026 года. Об этом информирует пресс-служба организаторов соревнований.

Зимние олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских областях Венето и Ломбардия.

Напомним, Марко объявил о завершении профессиональной карьеры в августе этого года. В настоящий момент ему 39 лет. Свой путь в большом спорте он начинал в 2002 году. Первым клубом баскетболиста был «Виртус». Чемпионом НБА Белинелли становился в 2014 году в составе «Сан-Антонио Спёрс». Кроме того, он выигрывал Еврокубок в 2022 году и трижды становился чемпионом Италии.

