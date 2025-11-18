Леброн отреагировал на мнение, что его возвращение может негативно повлиять на «Лейкерс»

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал мнение некоторых экспертов, посчитавших, что его возвращение в строй может негативно повлиять на удачный старт команды.

«Нет ни одной команды в мире, куда я бы ни вписался. Я могу делать на площадке всё. Что бы ни понадобилось этой команде, я знаю, что способен дать это, когда вернусь в свой оптимальный ритм», — сказал Леброн во время общения со СМИ.

В межсезонье Джеймс испытывал проблемы с седалищным нервом и в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации пока не принял участия ни в одном матче.

