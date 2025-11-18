Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Будучность Подгорица — Ратиофарм Ульм. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн отреагировал на мнение, что его возвращение может негативно повлиять на «Лейкерс»

Леброн отреагировал на мнение, что его возвращение может негативно повлиять на «Лейкерс»
Комментарии

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал мнение некоторых экспертов, посчитавших, что его возвращение в строй может негативно повлиять на удачный старт команды.

«Нет ни одной команды в мире, куда я бы ни вписался. Я могу делать на площадке всё. Что бы ни понадобилось этой команде, я знаю, что способен дать это, когда вернусь в свой оптимальный ритм», — сказал Леброн во время общения со СМИ.

В межсезонье Джеймс испытывал проблемы с седалищным нервом и в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации пока не принял участия ни в одном матче.

Материалы по теме
«Лейкерс» и ряд команд НБА могут серьёзно влететь. Ведут ли ниточки к Леброну?
«Лейкерс» и ряд команд НБА могут серьёзно влететь. Ведут ли ниточки к Леброну?

Леброн Джеймс смазал несколько «трёшек»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android