Будучность Подгорица — Ратиофарм Ульм. Прямая трансляция
21:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Секулич — перед матчем с «Пари НН»: очень опасные, у нас могут возникнуть большие проблемы
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Александр Секулич высказался о предстоящем матче с клубом «Пари Нижний Новгород», который состоится в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра пройдёт сегодня, 18 ноября, в Санкт-Петербурге. Её начало запланировано на 19:30 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 ноября 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
«Они показали, что играют намного лучше, чем почти месяц назад, когда мы с ними встречались. Они едут с двумя выездными победами подряд, что делает их очень опасными. У них есть Вашингтон, который смог набрать в последней игре невероятные 41 очко и оформил трипл-дабл. Его игра придает качество этой трудолюбивой команде. Для нас самое главное, чтобы мы оставались сосредоточенными на том, что хотим делать. Играть в свой баскетбол и в то же время действовать отлично в командной защите, потому что, если сделать меньше, они могут провести хороший вечер, а у нас могут возникнуть большие проблемы», — приводит слова Секулича пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

