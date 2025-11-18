Назван шаг Евролиги по возможному возращению матчей в Израиль — Israelhayom

Руководство Евролиги на этой неделе проведёт рабочий визит в Тель-Авив, чтобы оценить безопасность и логистику для возобновления матчей турнира в Израиле. Как информирует Israelhayom, в страну в том числе прибудет генеральный директор организации Паулюс Мотеюнас.

В рамках 48-часовой поездки делегация планирует осмотреть арену «Менора Мивтахим» — домашнюю площадку «Маккаби», где игры турнира не проводятся с октября 2023 года, — а также провести встречи с руководством «Маккаби» и «Хапоэля» и представителями сил безопасности.

Напомним, 21 октября Евролига объявила, что акционеры поддержали предложение о возвращении матчей в Тель-Авив в декабре, однако окончательное решение будет принято только при условии стабильной ситуации на месте.

С октября 2023 года «Маккаби» проводит домашние встречи в Белграде (Сербия), а «Хапоэль» – в Софии (Болгария).

