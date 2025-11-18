Шакил О'Нил ответил, что думает о современной НБА

Легендарный центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне известный эксперт, аналитик и ведущий Шакил О’Нил поделился мнением о нынешних тенденциях в лиге. О’Нил согласился, что сейчас в НБА ставка делается на дальние броски, в то время как раньше борьба велась на всех уровнях, особенно в «краске».

«Да, я скучаю по старым временам. Многие говорят, что игра эволюционирует, но я так не думаю. Я просто считаю, что она изменилась. Другое время, другая эпоха. Ребята больше не любят физическую борьбу, поэтому предпочитают просто бросать с дистанции. Эпоха и доминирование больших игроков — всё это ушло. Нет, это уже никогда не вернётся… Люди склонны повторять то, к чему привыкли, и молодые игроки, которые сейчас смотрят на старших, будут повторять то, что видят», — сказал Шакил на канале Literally! with Rob Lowe в YouTube.

Сын Шакила О'Нила выиграл конкурс данков в США: