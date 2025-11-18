«Мне скоро 41 год. Был счастлив сидеть на диване». Леброн — о паузе в карьере из-за травмы

40-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, скучал ли он по выступлениям из-за перерыва в карьере, которой был вызван воспалением правого седалищного нерва.

«Я скучал по парням. По тому, как они выходят на площадку и выкладываются. Люблю свою работу, мне это нравится. Хотя и не скучал по перелётам. Мне скоро исполнится 41 год. Поэтому был счастлив сидеть дома на своём диване после тренировки», — приводит слова Джеймса репортёр Дейв Макменамин на своей странице в социальной сети Х.

В прошлом сезоне Леброн в среднем за игру набирал 24,4 очка, делал 8,2 результативной передачи и 7,8 подбора, проведя на площадке 70 матчей регулярного чемпионата.