Богичевич высказался о предстоящем матче «Автодора» с МБА-МАИ

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич высказался о предстоящей встрече регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с МБА-МАИ.
«МБА-МАИ — очень качественная команда с глубоким составом. Благодаря широкой ротации москвичи способны поддерживать высокий ритм на протяжении всех 40 минут. Они проповедуют быстрый баскетбол, часто и успешно атакуют из-за дуги. В ростере МБА-МАИ очень опытные игроки, которые способны в моменте решить исход матча.
Хорошо помним сценарий последней встречи в Саратове, когда у нас было несколько возможностей повернуть игру в свою пользу, но мы действовали недостаточно жёстко, а соперники этим воспользовались. В Москве необходимо сыграть агрессивно, с высокой концентрацией. Если мы будем более стабильными по ходу встречи, то сможем рассчитывать на победу», — приводит слова Богичевича пресс-служба команды.