Богичевич высказался о предстоящем матче «Автодора» с МБА-МАИ

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич высказался о предстоящей встрече регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с МБА-МАИ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 19 ноября 2025, среда. 19:00 МСК МБА-МАИ Москва Не начался Автодор Саратов Кто победит в основное время? П1 X П2

«МБА-МАИ — очень качественная команда с глубоким составом. Благодаря широкой ротации москвичи способны поддерживать высокий ритм на протяжении всех 40 минут. Они проповедуют быстрый баскетбол, часто и успешно атакуют из-за дуги. В ростере МБА-МАИ очень опытные игроки, которые способны в моменте решить исход матча.

Хорошо помним сценарий последней встречи в Саратове, когда у нас было несколько возможностей повернуть игру в свою пользу, но мы действовали недостаточно жёстко, а соперники этим воспользовались. В Москве необходимо сыграть агрессивно, с высокой концентрацией. Если мы будем более стабильными по ходу встречи, то сможем рассчитывать на победу», — приводит слова Богичевича пресс-служба команды.