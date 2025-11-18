Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Будучность Подгорица — Ратиофарм Ульм. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Богичевич высказался о предстоящем матче «Автодора» с МБА-МАИ

Богичевич высказался о предстоящем матче «Автодора» с МБА-МАИ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич высказался о предстоящей встрече регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с МБА-МАИ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Не начался
Автодор
Саратов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«МБА-МАИ — очень качественная команда с глубоким составом. Благодаря широкой ротации москвичи способны поддерживать высокий ритм на протяжении всех 40 минут. Они проповедуют быстрый баскетбол, часто и успешно атакуют из-за дуги. В ростере МБА-МАИ очень опытные игроки, которые способны в моменте решить исход матча.

Хорошо помним сценарий последней встречи в Саратове, когда у нас было несколько возможностей повернуть игру в свою пользу, но мы действовали недостаточно жёстко, а соперники этим воспользовались. В Москве необходимо сыграть агрессивно, с высокой концентрацией. Если мы будем более стабильными по ходу встречи, то сможем рассчитывать на победу», — приводит слова Богичевича пресс-служба команды.

Сейчас читают:
Конфликт между лучшим молодым игроком Единой лиги и «Локомотивом-Кубань» — LIVE
Live
Конфликт между лучшим молодым игроком Единой лиги и «Локомотивом-Кубань» — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android