Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Будучность Подгорица — Ратиофарм Ульм. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гилберт Аренас объяснил, почему Леброна пока не могут признать более великим, чем Джордана

Гилберт Аренас объяснил, почему Леброна пока не могут признать более великим, чем Джордана
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас поделился мнением, почему 40-летнего лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса пока не могут признать более великим, чем легендарного Майкла Джордана.

«Леброн никогда не будет величайшим баскетболистом в истории. Не потому, что он не великий. Нет. Дело в том, что люди, принимающие решения, с 1996 года носят джерси Майкла Джордана. Логотип «Джампмен» уже давно засел в душе у тех, кто определяет нарратив.

Поэтому, пока их не заменят на новых избирателей, которые не плакали, когда Эм Джей ушёл на пенсию в первый раз, список величайших не сдвинется ни на дюйм», — приводит слова Аренаса портал Fadeaway World.

Материалы по теме
«Мне скоро 41 год. Был счастлив сидеть на диване». Леброн — о паузе в карьере из-за травмы
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android