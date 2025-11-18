Гилберт Аренас объяснил, почему Леброна пока не могут признать более великим, чем Джордана

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас поделился мнением, почему 40-летнего лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса пока не могут признать более великим, чем легендарного Майкла Джордана.

«Леброн никогда не будет величайшим баскетболистом в истории. Не потому, что он не великий. Нет. Дело в том, что люди, принимающие решения, с 1996 года носят джерси Майкла Джордана. Логотип «Джампмен» уже давно засел в душе у тех, кто определяет нарратив.

Поэтому, пока их не заменят на новых избирателей, которые не плакали, когда Эм Джей ушёл на пенсию в первый раз, список величайших не сдвинется ни на дюйм», — приводит слова Аренаса портал Fadeaway World.