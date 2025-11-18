Экс-игрок «Лейкерс» использовал незарегистрированное оружие, предотвращая ограбление

Пистолет, который использовал бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Кристиан Вуд при защите от грабителей, был не зарегистрирован и обладал незаконным магазином большой ёмкости. Об этом сообщает NBC.

Как сообщает источник, в настоящий момент полиция Лос-Анджелеса проверяет все аспекты инцидента и ищет связь у использованного оружия с другими преступлениями.

При этом, как утверждает экс-игрок, пистолет ему не принадлежал и он нашёл его в двухэтажном арендованном доме.

Напомним, воры проникли в дом баскетболиста в Шерман-Оукс, Лос-Анджелес (США). Инцидент произошёл в начале ноября. Трое мужчин взломали заднюю дверь, чтобы проникнуть внутрь. По данным источников, Вуд стрелял только в землю и не целился в преступников.