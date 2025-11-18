Скидки
Будучность Подгорица — Ратиофарм Ульм. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Уралмаш» — «Локомотив-Кубань», результат матча 18 ноября 2025, счет 69:87, Единая лига ВТБ — 2025/2026

Дабл-дабл Квитковских помог «Локомотиву-Кубань» обыграть «Уралмаш» в Единой лиге
Комментарии

В Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Уралмаш» и краснодарский «Локомотив-Кубань». Встреча закончилась победой краснодарской команды со счётом 87:69.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 ноября 2025, вторник. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
69 : 87
Локомотив-Кубань
Краснодар
Уралмаш: Нэвелс - 19, Эллис - 13, Карданахишвили - 10, Нэльсон - 9, Даглас - 6, Пынько - 4, Ивлев - 2, Писклов - 2, Белянков - 2, Далтон - 2, Петенев, Халдеев
Локомотив-Кубань: Хантер - 22, Темиров - 19, Квитковских - 15, Самойленко - 15, Коновалов - 6, Ищенко - 5, Попов - 5, Коско, Мартин, Рябков, Шеянов

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Винс Хантер, набравший 20 очков и совершивший четыре подбора. 17 очков набрал Кирилл Темиров. Дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов на свой счёт записал Антон Квитковских.

В составе «Уралмаша» 19 очков и пять подборов на свой счёт записал Гарретт Нэвелс. 13 очков набрал Октавиус Эллис.

«Локомотив-Кубань» одержал четвёртую победу в регулярном чемпионате Единой лиги подряд. «Уралмаш» потерпел второе поражение кряду.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

