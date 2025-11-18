Дабл-дабл Квитковских помог «Локомотиву-Кубань» обыграть «Уралмаш» в Единой лиге

В Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Уралмаш» и краснодарский «Локомотив-Кубань». Встреча закончилась победой краснодарской команды со счётом 87:69.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Винс Хантер, набравший 20 очков и совершивший четыре подбора. 17 очков набрал Кирилл Темиров. Дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов на свой счёт записал Антон Квитковских.

В составе «Уралмаша» 19 очков и пять подборов на свой счёт записал Гарретт Нэвелс. 13 очков набрал Октавиус Эллис.

«Локомотив-Кубань» одержал четвёртую победу в регулярном чемпионате Единой лиги подряд. «Уралмаш» потерпел второе поражение кряду.