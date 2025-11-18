«Олимпиакос» заинтересован в подписании легионера ЦСКА Мело Тримбла — инсайдер

Авторитетный журналист Маттео Андреани сообщил на своей странице в социальной сети Х, что греческий клуб «Олимпиакос» рассматривает вариант с подписанием соглашения с американцем Мело Тримблом, который сейчас играет за московский ЦСКА, для усиления позиции разыгрывающего ввиду того, что Кинан Эванс порвал ахиллово сухожилие.

Согласно имеющейся информации, переговоры идут непросто. Однако наиболее приоритетным кандидатом на подписание является Малачи Флинн, выступающий в данный момент за турецкую команду «Бахчешехир Колежи». Однако фронт-офис клуба не хочет, чтобы Флинн покидал коллектив.

Отмечается, что эту проблему греческий коллектив намерен решить в ближайшее время и не планирует затягивать с поиском разыгрывающего.