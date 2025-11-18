Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Будучность Подгорица — Ратиофарм Ульм. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Олимпиакос» заинтересован в подписании легионера ЦСКА Мело Тримбла — инсайдер

«Олимпиакос» заинтересован в подписании легионера ЦСКА Мело Тримбла — инсайдер
Комментарии

Авторитетный журналист Маттео Андреани сообщил на своей странице в социальной сети Х, что греческий клуб «Олимпиакос» рассматривает вариант с подписанием соглашения с американцем Мело Тримблом, который сейчас играет за московский ЦСКА, для усиления позиции разыгрывающего ввиду того, что Кинан Эванс порвал ахиллово сухожилие.

Согласно имеющейся информации, переговоры идут непросто. Однако наиболее приоритетным кандидатом на подписание является Малачи Флинн, выступающий в данный момент за турецкую команду «Бахчешехир Колежи». Однако фронт-офис клуба не хочет, чтобы Флинн покидал коллектив.

Отмечается, что эту проблему греческий коллектив намерен решить в ближайшее время и не планирует затягивать с поиском разыгрывающего.

Материалы по теме
Фото
Игроки «Олимпиакоса» вышли в специальных футболках в поддержку порвавшего ахилл Эванса
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android