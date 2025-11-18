Скидки
Будучность Подгорица — Ратиофарм Ульм. Прямая трансляция
21:00 Мск
Баскетбол

«Зенит» — «Пари Нижний Новгород», результат матча 18 ноября 2025, счет 102:80, Единая лига ВТБ — 2025/2026

Дабл-дабл Мартюка помог «Зениту» обыграть «Пари НН» в Единой лиге
Комментарии

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Зенит» и нижегородский «Пари НН». Встреча закончилась победой хозяев паркета со счётом 102:80.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 ноября 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
102 : 80
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Мартюк, Жбанов, Узинский, Рэндольф, Земский, Димитриевич, Кривых, Воронцевич, Емченко, Шаманич
Пари Нижний Новгород: Лукач, Буринский, Вашингтон, Хоменко, Гришаев, Карпенков, Платонов, Хантер, Хвостов, Попов, Шендеров, Зоткин

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Трент Фрейзер, набравший 27 очков и отдавший четыре результативные передачи. 25 очков на свой счёт записал Ливай Рэндольф. Дабл-дабл из 11 очков и 10 подборов оформил Андрей Мартюк.

В составе «Пари НН» 23 очков и восемь подборов на свой счёт записал Айзея Вашингтон. 20 очков набрал Александр Хоменко.

«Зенит» одержал вторую победу в регулярном чемпионате Единой лиги подряд. «Пари НН» потерпел первое поражение в последних трёх встречах.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
