Дабл-дабл Мартюка помог «Зениту» обыграть «Пари НН» в Единой лиге

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Зенит» и нижегородский «Пари НН». Встреча закончилась победой хозяев паркета со счётом 102:80.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Трент Фрейзер, набравший 27 очков и отдавший четыре результативные передачи. 25 очков на свой счёт записал Ливай Рэндольф. Дабл-дабл из 11 очков и 10 подборов оформил Андрей Мартюк.

В составе «Пари НН» 23 очков и восемь подборов на свой счёт записал Айзея Вашингтон. 20 очков набрал Александр Хоменко.

«Зенит» одержал вторую победу в регулярном чемпионате Единой лиги подряд. «Пари НН» потерпел первое поражение в последних трёх встречах.