Будучность Подгорица — Ратиофарм Ульм. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Баскетбол Новости

ЦСКА разгромил «Парму» с разницей в 38 очков в матче Basket Cup 2025

Комментарии

Сегодня, 18 ноября, в Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялся матч в рамках турнира WINLINE Basket Cup 2025 между местным ЦСКА и пермским клубом «Бетсити Парма». Встреча завершилась со счётом 104:66 (25:14, 30:18, 24:15, 25:19) в пользу армейцев.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A
18 ноября 2025, вторник. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
104 : 66
Бетсити Парма
Пермь
ЦСКА: Кливленд, Уэйр, Джекири, Руженцев, Ганькевич, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Антонов, Жан-Шарль, Курбанов
Бетсити Парма: Адамс, Свинин, Адамс, Хопкинс, Сандерс, Ильницкий, Картер, Якушин, Шашков, Фирсов, Егоров, Захаров

Наиболее результативным игроком в составе московского коллектива стал 35-летний американский разыгрывающий защитник Каспер Уэйр. Ему удалось набрать 31 очко, сделать три подбора, отдать три передачи и совершить один перехват.

Самым результативным игроком в составе пермской команды стал 25-летний американский разыгрывающий защитник Брендан Адамс. В ходе встречи он набрал 13 очков, сделал два подбора, отдал три передачи, а также совершил один перехват.

