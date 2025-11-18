ЦСКА разгромил «Парму» с разницей в 38 очков в матче Basket Cup 2025

Сегодня, 18 ноября, в Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялся матч в рамках турнира WINLINE Basket Cup 2025 между местным ЦСКА и пермским клубом «Бетсити Парма». Встреча завершилась со счётом 104:66 (25:14, 30:18, 24:15, 25:19) в пользу армейцев.

Наиболее результативным игроком в составе московского коллектива стал 35-летний американский разыгрывающий защитник Каспер Уэйр. Ему удалось набрать 31 очко, сделать три подбора, отдать три передачи и совершить один перехват.

Самым результативным игроком в составе пермской команды стал 25-летний американский разыгрывающий защитник Брендан Адамс. В ходе встречи он набрал 13 очков, сделал два подбора, отдал три передачи, а также совершил один перехват.