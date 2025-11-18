Единая лига: результаты матчей 18 ноября

Во вторник, 18 ноября, в Единой лиге ВТБ состоялись два матча регулярного чемпионата сезона-2025/2026. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Единая лига. Результаты на 18 ноября:

«Уралмаш» — «Локомотив-Кубань» — 69:87;

«Зенит» — «Пари Нижний Новгород» — 102:80.

Лидером Единой лиги в настоящий момент является казанский УНИКС, в активе которого девять побед при одном поражении. Второе место занимает московский ЦСКА (девять побед и два поражения). Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (девять побед и три поражения). На четвёртом месте располагается «Зенит» — семь побед и четыре поражения.