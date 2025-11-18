Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Будучность Подгорица — Ратиофарм Ульм. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига — 2025/2026: результаты на 18 ноября, календарь, таблица

Единая лига: результаты матчей 18 ноября
Комментарии

Во вторник, 18 ноября, в Единой лиге ВТБ состоялись два матча регулярного чемпионата сезона-2025/2026. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Единая лига. Результаты на 18 ноября:

«Уралмаш» — «Локомотив-Кубань» — 69:87;
«Зенит» — «Пари Нижний Новгород» — 102:80.

Лидером Единой лиги в настоящий момент является казанский УНИКС, в активе которого девять побед при одном поражении. Второе место занимает московский ЦСКА (девять побед и два поражения). Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (девять побед и три поражения). На четвёртом месте располагается «Зенит» — семь побед и четыре поражения.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Конфликт между лучшим молодым игроком Единой лиги и «Локомотивом-Кубань» — LIVE
Live
Конфликт между лучшим молодым игроком Единой лиги и «Локомотивом-Кубань» — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android