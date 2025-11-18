Результаты матчей внутрисезонного турнира Единой лиги — Basket Cup — на 18 ноября

Сегодня, 18 ноября, состоялся очередной игровой день внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ — Winline Basket Cup. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Внутрисезонный турнир Единой лиги: результаты на 18 ноября:

ЦСКА — «Бетсити Парма» — 104:66.

Напомним, участие во внутрисезонном турнире принимают шесть российских команд и два клуба из Европы. Помимо московского клуба ЦСКА и пермской команды «Парма», в соревнованиях выступают санкт-петербургский «Зенит», «Уралмаш» из Екатеринбурга, краснодарский коллектив «Локомотив-Кубань», казанский УНИКС, а также сербская «Мега» и боснийская «Игокеа».