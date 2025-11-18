Вергун прокомментировал поражение «Уралмаша» в матче с «Локомотивом-Кубань»

Главный тренер «Уралмаша« Ростислав Вергун прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (67:87).

«Поздравляю соперника с заслуженной победой. Переиграли нас сегодня во второй половине абсолютно во всех компонентах. Беру всю ответственность за физическую и тактическую подготовку на себя», — приводит слова Вергуна официальный сайт Единой лиги.

Лидером Единой лиги в настоящий момент является казанский УНИКС, в активе которого девять побед при одном поражении. Второе место занимает московский ЦСКА (девять побед и два поражения). Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (девять побед и три поражения). На четвёртом месте располагается «Зенит» — семь побед и четыре поражения.