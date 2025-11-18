Юдин прокомментировал победу «Локомотива-Кубань» в матче с «Уралмашем»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Антон Юдин прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Уралмашем» (87:67).

«Во-первых, с победой команду. За характер, за командный дух. Первая половина получилась, особенно вторая четверть, не такой, как мы хотели бы. Поэтому достаточно серьёзный разговор мы провели в перерыве. Я очень рад реакции, которую показала команда, особенно некоторые игроки. Я не знаю, возможно, кто-то нас заранее похоронил, но мы приехали сюда побеждать, и я ещё раз поздравляю свою команду за такую сплочённую и очень хорошую игру», — приводит слова Юдина официальный сайт Единой лиги.

Лидером Единой лиги в настоящий момент является казанский УНИКС, в активе которого девять побед при одном поражении. Второе место занимает московский ЦСКА (девять побед и два поражения). Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (девять побед и три поражения). На четвёртом месте располагается «Зенит» — семь побед и четыре поражения.