21:00 Мск
21:00 Мск
Леброн категорично ответил, примет ли участие в ОИ-2028

Леброн категорично ответил, примет ли участие в ОИ-2028
Комментарии

40-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда, категорично ответил, примет ли участие в Олимпийских играх — 2028 в составе сборной США.

«Вы уже знаете мой ответ. Я буду наблюдать за происходящим из Кабо. Мы не можем превзойти то, что мы только что сделали», — сказал Джеймс на подкасте Mind the Game.

Леброн является трёхкратным олимпийским чемпионом в составе национальной команды США (2008, 2012, 2024). Также Джеймс стал бронзовым призёром на Олимпийских играх в 2004 году.

