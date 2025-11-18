Секулич прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Пари НН»
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Секулич прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород» (102:80).
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 ноября 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
102 : 80
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Мартюк, Жбанов, Узинский, Рэндольф, Земский, Димитриевич, Кривых, Воронцевич, Емченко, Шаманич
Пари Нижний Новгород: Лукач, Буринский, Вашингтон, Хоменко, Гришаев, Карпенков, Платонов, Хантер, Хвостов, Попов, Шендеров, Зоткин
«Это была игра, в которой мы должны были побеждать. Не сказать, что я полностью доволен. Можем лучше играть в защите.
Жбанов сыграл первый матч после паузы. Он привнёс энергию в игру. Его выход был хорошим. Он дал жёсткость в защите.
Что касается Роберсона и Карасёва, похоже, скоро они вернутся в строй. Наш медицинский штаб проделывает большую работу», — приводит слова Александра Секулича официальный сайт Единой лиги.
