Секулич прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Пари НН»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Секулич прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород» (102:80).

«Это была игра, в которой мы должны были побеждать. Не сказать, что я полностью доволен. Можем лучше играть в защите.

Жбанов сыграл первый матч после паузы. Он привнёс энергию в игру. Его выход был хорошим. Он дал жёсткость в защите.

Что касается Роберсона и Карасёва, похоже, скоро они вернутся в строй. Наш медицинский штаб проделывает большую работу», — приводит слова Александра Секулича официальный сайт Единой лиги.