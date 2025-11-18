Сергей Козин прокомментировал поражение «Пари НН» в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород» (102:80).

«Мы начали где-то неплохо. Третью четверть начали тоже достаточно неплохо. Да, в какой-то момент была разница четыре-шесть очков, и в четвертой четверти, наверное, где-то нам не хватило сил, получили два лёгких трёхочковых броска, ушли на разницу и уже не смогли догнать «Зенит». Мы сделали чуть-чуть выводы по сравнению с первой игрой, больше контролировали подбор. «Зенит» не так много подборов забрал по сравнению с игрой в Нижнем Новгороде, но нас в каком-то смысле убили потери.

Мы сделали 18 потерь, 13 просто отдали в руки. Для такой игры это слишком много. «Зенит» имел дополнительные атаки, и перехваты практически каждый раз завершались лёгкими очками. Нужно работать над качеством принятых решений, и будем двигаться дальше всегда», — приводит слова Козина официальный сайт Единой лиги.