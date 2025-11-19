Скидки
«Отреагировали на недавнее поражение». Пистиолис — о разгромной победе ЦСКА над «Пармой»

Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис поделился мнением насчёт выступления своих подопечных в матче с пермским клубом «Бетсити Парма» в рамках турнира WINLINE Basket Cup 2025. Встреча завершилась со счётом 104:66 (25:14, 30:18, 24:15, 25:19) в пользу армейцев.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A
18 ноября 2025, вторник. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
104 : 66
Бетсити Парма
Пермь
ЦСКА: Кливленд, Уэйр, Джекири, Руженцев, Ганькевич, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Антонов, Жан-Шарль, Курбанов
Бетсити Парма: Адамс, Свинин, Адамс, Хопкинс, Сандерс, Ильницкий, Картер, Якушин, Шашков, Фирсов, Егоров, Захаров

«Прежде всего благодарю болельщиков, которые создали потрясающую атмосферу. Я считаю, мы провели классный матч с точки зрения настроя, подхода к игре и энергии. Мы отреагировали на недавнее поражение, сегодня здорово сыграли в защите, выбив соперника из зоны комфорта. Теперь нужно забыть об этой игре и готовиться к следующему матчу», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба турнира.

Комментарии
