«Отреагировали на недавнее поражение». Пистиолис — о разгромной победе ЦСКА над «Пармой»

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис поделился мнением насчёт выступления своих подопечных в матче с пермским клубом «Бетсити Парма» в рамках турнира WINLINE Basket Cup 2025. Встреча завершилась со счётом 104:66 (25:14, 30:18, 24:15, 25:19) в пользу армейцев.

«Прежде всего благодарю болельщиков, которые создали потрясающую атмосферу. Я считаю, мы провели классный матч с точки зрения настроя, подхода к игре и энергии. Мы отреагировали на недавнее поражение, сегодня здорово сыграли в защите, выбив соперника из зоны комфорта. Теперь нужно забыть об этой игре и готовиться к следующему матчу», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба турнира.