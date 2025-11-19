Скидки
Стало известно, будет ли Дёмин в старте «Бруклина» на матч с «Бостоном» — RotoWire

19-летний российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин выйдет в стартовом составе команды на матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Бостон Селтикис». Об этом сообщает портал RotoWire. Игра состоится в ночь с 19 ноября мск на площадке «Бруклина». Начало запланировано на 3:30 мск.

НБА — регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Не начался
Бостон Селтикс
Бостон
По данным источника, помимо Дёмина, в стартовом составе «Нетс» выйдут Теренс Мэнн, Майкл Портер, Ноа Клауни и Николас Клэкстон.

Дёмин к настоящему моменту принял участие в 12 встречах, в которых в среднем набирал семь очков, совершал три подбора и отдавал 3,3 передачи.

