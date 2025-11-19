Стало известно, на какой срок выбыл Яннис Адетокунбо из-за травмы — Чарания

Звёздный тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо пропустит одну-две недели из-за травмы паха, полученной во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Кливленд Кавальерс», который состоялся вчера, 18 ноября.

Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети X.

Примечательно, что Адетокунбо — единственный баскетболист НБА в нынешнем сезоне, который в среднем набирает не менее 30 очков и 10 подборов за игру. Кроме того, на данный момент «Милуоки» одержал восемь побед при семи поражениях и занимает девятое место в Восточной конференции, находясь в зоне плей-ин.