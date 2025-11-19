Скидки
Баскетбол

Хатимура — о Дончиче: сумасшедший. Зачем он выкрикивает моё имя?



Японский форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Руи Хатимура прервал общение с журналистами, услышав, как товарищ по команде Лука Дончич выкрикивает его имя.

«Лука — сумасшедший. Я не знаю, зачем он выкрикивает моё имя. Он не ходил в школу, он никогда не ходил в школу. Вы не знали об этом? Вместо того чтобы ходить в школу, он стал играть на профессиональном уровне. Кажется, с 14 лет», — сказал Хатимура.

Дончич к настоящему моменту принял участие в 10 матчах, в которых в среднем набирал 34,4 очка, совершал 8,9 подбора и отдавал 8,9 передачи. «Лейкерс» в настоящий момент занимают четвёртое место в турнирной таблице НБА Западной конференции, имея в активе 10 побед и четыре поражения.



