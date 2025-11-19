Владимир Гомельский оценил перспективы «Лейкерс» с учётом возвращения в строй Леброна

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос о перспективах клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» после возращения в строй лидера коллектива Леброна Джеймса.

«Даже с Леброном у «Лос-Анджелес Лейкерс» будет очень тяжёлый первый круг плей-офф, а во втором команда проиграет», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, в межсезонье Леброн испытывал проблемы с седалищным нервом и в этом сезоне НБА пока не принял участия ни в одном матче. Ожидается, что в скором времени 40-летний ветеран вернётся в строй.

