Гомельский отреагировал на назначение Паскуаля на пост главного тренера «Барселоны»

Гомельский отреагировал на назначение Паскуаля на пост главного тренера «Барселоны»
Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно назначения испанского специалиста Хавьера Паскуаля на должность главного тренера «Барселоны». Стороны заключили контракт до 2028 года.

«Паскуаль — отличный тренер. Он может начать воссоздавать команду с первой тренировки. Время ему нужно, чтобы успешно преодолеть кризис», — написал Гомельский.

Напомним, с 2020 по 2025 год Паскуаль возглавлял «Зенит» из Санкт-Петербурга. Ранее Хавьер уже работал главным тренером «Барселоны» (2008–2016), с которой выиграл Евролигу в сезоне-2009/2010.

«Зенит» отреагировал на назначение Паскуаля на пост главного тренера «Барселоны»

Сербы включили песню о России на матче «Жальгирисом» в Евролиге:

