Стефен Карри обошёл Винса Картера в списке лучших снайперов в истории НБА
В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Орландо Мэджик» принимает «Голден Стэйт Уорриорз». На момент написания новости счёт на табло — 80:72 в пользу домашней команды.
НБА — регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
121 : 113
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Орландо Мэджик: Бейн - 23, Блэк - 21, Вагнер - 18, Картер - 17, Да Силва - 15, Саггс - 13, Джонс - 8, Битадзе - 6, Айзек, Кэйн, Ричардсон, Ховард
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 34, Батлер - 33, Грин - 12, Хорфорд - 9, Ричард - 6, Муди - 6, Подзиемски - 5, Пэйтон II - 4, Хилд - 2, Пост - 2, Сантос, Джексон-Дэвис, Спенсер
Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри во время матча обогнал члена баскетбольного Зала славы Винса Картера (25 728 очков) и поднялся на 22-е место в списке лучших снайперов за всю историю североамериканской лиги.
Отметим, что следующую позицию занимает легендарный форвард Кевин Гарнетт, который за карьеру набрал 26 071 очко.
Стефен Карри смазал несколько «трёшек» подряд в Китае:
