Стефен Карри обошёл Винса Картера в списке лучших снайперов в истории НБА

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Орландо Мэджик» принимает «Голден Стэйт Уорриорз». На момент написания новости счёт на табло — 80:72 в пользу домашней команды.

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри во время матча обогнал члена баскетбольного Зала славы Винса Картера (25 728 очков) и поднялся на 22-е место в списке лучших снайперов за всю историю североамериканской лиги.

Отметим, что следующую позицию занимает легендарный форвард Кевин Гарнетт, который за карьеру набрал 26 071 очко.

