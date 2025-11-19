Егор Дёмин набрал 12 очков за первую половину матча с «Бостоном»

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бостон Селтикс» принимает «Бруклин Нетс». На момент написания новости счёт на табло — 62:61 в пользу домашней команды.

19-летний российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин начал матч в стартовой пятёрке и за первую половину провёл на площадке 15 минут. За это время он набрал 12 очков (реализовав четыре из пяти бросков с игры, в том числе четыре из четырёх — из-за дуги), а также отметился тремя передачами, двумя подборами и одним перехватом.

Стоит отметить, что у Егора есть шанс превзойти свой личный рекорд результативности в НБА: ранее он набрал 16 очков в игре с «Торонто Рэпторс», которая прошла в ночь на 12 ноября.