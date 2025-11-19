Егор Дёмин набрал 12 очков за первую половину матча с «Бостоном»
В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бостон Селтикс» принимает «Бруклин Нетс». На момент написания новости счёт на табло — 62:61 в пользу домашней команды.
НБА — регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
99 : 113
Бостон Селтикс
Бостон
Бруклин Нетс: Портер - 25, Шарп - 16, Клауни - 13, Уильямс - 12, Дёмин - 12, Мартин - 8, Клэкстон - 7, Пауэлл - 3, Вульф, Мэнн, Уилсон, Траоре
Бостон Селтикс: Браун - 29, Притчард - 22, Уайт - 15, Майнотт - 10, Саймонс - 8, Хозер - 8, Кета - 6, Гарза - 5, Уолш - 4, Шейерман - 3, Харпер Мл., Тиллман, Гонсалес, Буше
19-летний российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин начал матч в стартовой пятёрке и за первую половину провёл на площадке 15 минут. За это время он набрал 12 очков (реализовав четыре из пяти бросков с игры, в том числе четыре из четырёх — из-за дуги), а также отметился тремя передачами, двумя подборами и одним перехватом.
Стоит отметить, что у Егора есть шанс превзойти свой личный рекорд результативности в НБА: ранее он набрал 16 очков в игре с «Торонто Рэпторс», которая прошла в ночь на 12 ноября.
НБА — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
109 : 119
Торонто Рэпторс
Торонто
Бруклин Нетс: Портер - 21, Клэкстон - 21, Клауни - 18, Дёмин - 16, Мэнн - 9, Уилсон - 9, Пауэлл - 6, Этьенн - 3, Уильямс - 2, Вульф - 2, Сараф - 2, Мартин
Торонто Рэпторс: Ингрэм - 25, Куикли - 24, Барнс - 15, Барретт - 13, Пёлтль - 12, Мюррей-Бойлс - 9, Дик - 6, Уолтер - 6, Шид - 6, Баттл - 3, Могбо, Темпл
