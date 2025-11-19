Егор Дёмин отреагировал на 12 очков, набранных в первой половине матча с «Бостоном»

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бостон Селтикс» принимает «Бруклин Нетс». На момент написания новости счёт на табло — 78:68 в пользу домашней команды.

19-летний российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин дал комментарий о выступлении своей команды перед большим перерывом. По итогам первой половины на счёту Дёмина было 12 очков.

— Егор, в первой половине вы реализовали четыре трёхочковых — 12 очков. За счёт чего удавалось находить свободные позиции?

— Прежде всего — отличные заслоны партнёров и грамотная расстановка, держим ширину. Мы это ежедневно отрабатываем, и сейчас это даёт результат: так у меня появляются чистые броски.

— У вас 22 очка в быстрых отрывах за первую половину. Как удалось задать такой темп и постоянно убегать?

— Всё начинается с защиты. Ещё до матча договорились быть максимально собранными в обороне: делаем остановки — и сразу переводим их в атаку, в быстрые отрывы, — рассказал Дёмин во время интервью.