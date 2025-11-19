Скидки
Орландо Мэджик — Голден Стэйт Уорриорз, результат матча 19 ноября 2025, счет 121:113, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

34 очка Карри не помогли «Голден Стэйт» обыграть «Орландо» в НБА
Комментарии

В ночь с 18 на 19 ноября мск на паркете арены «Киа Центра» (Орландо, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Орландо Мэджик» и «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева выиграли встречу со счётом 121:113.

НБА — регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
121 : 113
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Орландо Мэджик: Бейн - 23, Блэк - 21, Вагнер - 18, Картер - 17, Да Силва - 15, Саггс - 13, Джонс - 8, Битадзе - 6, Айзек, Кэйн, Ричардсон, Ховард
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 34, Батлер - 33, Грин - 12, Хорфорд - 9, Ричард - 6, Муди - 6, Подзиемски - 5, Пэйтон II - 4, Хилд - 2, Пост - 2, Сантос, Джексон-Дэвис, Спенсер

Лидер калифорнийцев разыгрывающий защитник Стефен Карри стал самым результативным игроком матча (34 очка, три подбора и девять ассистов). У «Мэджик» лучшие показатели заработал защитник Десмонд Бейн — 23 очка, шесть подборов и пять результативных передач.

«Голден Стэйт Уорриорз» прервал серию из трёх подряд побед, «Орландо Мэджик» побеждает в четырёх из последних пяти матчей.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Комментарии
