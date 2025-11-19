34 очка Карри не помогли «Голден Стэйт» обыграть «Орландо» в НБА

В ночь с 18 на 19 ноября мск на паркете арены «Киа Центра» (Орландо, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Орландо Мэджик» и «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева выиграли встречу со счётом 121:113.

Лидер калифорнийцев разыгрывающий защитник Стефен Карри стал самым результативным игроком матча (34 очка, три подбора и девять ассистов). У «Мэджик» лучшие показатели заработал защитник Десмонд Бейн — 23 очка, шесть подборов и пять результативных передач.

«Голден Стэйт Уорриорз» прервал серию из трёх подряд побед, «Орландо Мэджик» побеждает в четырёх из последних пяти матчей.