Егор Дёмин рассказал, как встреча с Винсом Картером исполнила мечту его отца

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился впечатлениями о взаимодействии с членом баскетбольного Зала славы Винсом Картером, 15-й номер которого выведен из обращения в клубе «Нетс».

«Когда отец увидел видео, где я разговариваю с Винсом Картером, он расплакался и сказал: «Этот парень изменил игру. Все, конечно, говорят о Стефе Карри, Леброне Джеймсе и Майкле Джордане, но такие, как Винс, меняли баскетбол по‑своему». Для меня это особенно дорого — понимать, насколько это важно для моего отца. В каком-то смысле я исполнил его мечту своим собственным опытом.

Сложно перечислить, что именно можно взять у такого игрока, как Винс. Проще сказать, чего у него не возьмёшь. С его опытом он, пожалуй, знает об этой игре больше, чем кто бы то ни было. Таков мой способ учиться и глубже всё понимать. Кому-то легче воспринимать материал глазами, кому-то — через практику. Мне близки все методы, но этот — самый быстрый. У меня нет времени разбирать всё с Винсом на площадке, поэтому я просто задаю вопросы и записываю ответы, — приводит слова Дёмина New York Post.