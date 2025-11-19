Скидки
Баскетбол

Бруклин Нетс — Бостон Селтикс, результат матча 19 ноября 2025, счет 99:113, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

12 очков Егора Дёмина не помогли «Бруклину» избежать поражения от «Бостона»
Комментарии

В ночь с 18 на 19 ноября мск на паркете арены «Барклайс-центр» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Бруклин Нетс» и «Бостон Селтикс». Гости выиграли встречу со счётом 113:99.

НБА — регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
99 : 113
Бостон Селтикс
Бостон
Бруклин Нетс: Портер - 25, Шарп - 16, Клауни - 13, Уильямс - 12, Дёмин - 12, Мартин - 8, Клэкстон - 7, Пауэлл - 3, Вульф, Мэнн, Уилсон, Траоре
Бостон Селтикс: Браун - 29, Притчард - 22, Уайт - 15, Майнотт - 10, Саймонс - 8, Хозер - 8, Кета - 6, Гарза - 5, Уолш - 4, Шейерман - 3, Харпер Мл., Тиллман, Гонсалес, Буше

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин набрал 12 очков (все — до большого перерыва), собрал три подбора и отдал четыре результативные передачи. При игровом времени 22.57 Егор реализовал 4 из 10 бросков с игры (4 из 7 трёхочковых), один раз сфолил, совершил четыре потери и оформил один перехват. Итоговый показатель полезности Дёмина составил «-8».

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

