12 очков Егора Дёмина не помогли «Бруклину» избежать поражения от «Бостона»

В ночь с 18 на 19 ноября мск на паркете арены «Барклайс-центр» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Бруклин Нетс» и «Бостон Селтикс». Гости выиграли встречу со счётом 113:99.

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин набрал 12 очков (все — до большого перерыва), собрал три подбора и отдал четыре результативные передачи. При игровом времени 22.57 Егор реализовал 4 из 10 бросков с игры (4 из 7 трёхочковых), один раз сфолил, совершил четыре потери и оформил один перехват. Итоговый показатель полезности Дёмина составил «-8».