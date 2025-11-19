Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Енисей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс установил рекорд НБА по количеству проведённых сезонов

Леброн Джеймс установил рекорд НБА по количеству проведённых сезонов
Комментарии

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Юту Джаз». На момент написания новости счёт на табло — 13:4 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
2-я четверть
67 : 71
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Эйтон, Винсент, Джеймс, Хэйс, Ларэвиа, Клебер, Ривз, Джеймс, Хатимура, Смарт, Дончич
Юта Джаз: Хендрикс, Андерсон, Джордж, Уильямс, Кольер, Михайлюк, Клейтон, Харклесс, Бэйли, Маркканен, Сенсабо, Нуркич, Лав

40-летний лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс впервые в нынешнем сезоне вышел на площадку, начав матч в стартовой пятёрке.

Примечательно, что для него это уже 23-й официальный сезон в карьере. Таким образом, Джеймс установил новый рекорд НБА — он стал первым игроком в истории лиги, который провёл 23 сезона.

В Китае молодая пара обручилась в присутствии Леброна Джеймса:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android