Леброн Джеймс установил рекорд НБА по количеству проведённых сезонов

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Юту Джаз». На момент написания новости счёт на табло — 13:4 в пользу гостевой команды.

40-летний лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс впервые в нынешнем сезоне вышел на площадку, начав матч в стартовой пятёрке.

Примечательно, что для него это уже 23-й официальный сезон в карьере. Таким образом, Джеймс установил новый рекорд НБА — он стал первым игроком в истории лиги, который провёл 23 сезона.

