Леброн Джеймс установил рекорд НБА по количеству проведённых сезонов
В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Юту Джаз». На момент написания новости счёт на табло — 13:4 в пользу гостевой команды.
НБА — регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
2-я четверть
67 : 71
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Эйтон, Винсент, Джеймс, Хэйс, Ларэвиа, Клебер, Ривз, Джеймс, Хатимура, Смарт, Дончич
Юта Джаз: Хендрикс, Андерсон, Джордж, Уильямс, Кольер, Михайлюк, Клейтон, Харклесс, Бэйли, Маркканен, Сенсабо, Нуркич, Лав
40-летний лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс впервые в нынешнем сезоне вышел на площадку, начав матч в стартовой пятёрке.
Примечательно, что для него это уже 23-й официальный сезон в карьере. Таким образом, Джеймс установил новый рекорд НБА — он стал первым игроком в истории лиги, который провёл 23 сезона.
В Китае молодая пара обручилась в присутствии Леброна Джеймса:
