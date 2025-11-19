Скидки
Тренер «Бруклина» Жорди Фернандес высказался об ошибках Егора Дёмина

Тренер «Бруклина» Жорди Фернандес высказался об ошибках Егора Дёмина
Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес высказался по поводу выступления своей команды после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс» (99:113). Более того, Фернандес также высказался о 19-летнем российском защитнике команды Егоре Дёмине.

НБА — регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
99 : 113
Бостон Селтикс
Бостон
Бруклин Нетс: Портер - 25, Шарп - 16, Клауни - 13, Уильямс - 12, Дёмин - 12, Мартин - 8, Клэкстон - 7, Пауэлл - 3, Мэнн - 3, Вульф, Уилсон, Траоре
Бостон Селтикс: Браун - 29, Притчард - 22, Уайт - 15, Саймонс - 11, Майнотт - 10, Хозер - 8, Кета - 6, Гарза - 5, Уолш - 4, Шейерман - 3, Харпер Мл., Тиллман, Гонсалес, Буше

— Егор вышел после перерыва, допустил пару потерь при выводе мяча, и трёхочковые уже не шли, как в первой половине. Какие ошибки новичку вы позволяете «пережить» на площадке, а когда реагируете иначе — как сегодня, когда он потом играл меньше и подолгу сидел? Где для вас проходит эта грань?
— В тот момент я заменил не его одного — снял всю стартовую пятёрку, и мы сделали рывок. Иногда это просто тренерское решение. В целом ошибки — нормальная часть процесса. Порой нужно искать другой матчап, другое сочетание. С Егором у нас есть и бросок, и дополнительный разыгрывающий. Я доволен и его ошибками, и его игрой.

Мне нужна от него агрессия: 10 бросков — это правильно. Пусть продолжает бросать, заходить в «краску», стягивать оборону и раздавать на периметр, а также бросать себе вызов в защите. Он справился. Детали скажу после просмотра видео: удержать в голове все 48 минут, каждое владение и все мои замены непросто. Но, насколько помню, в третьей четверти я снял всех стартеров, и вторая пятёрка вернула нас в игру. Отличная работа второй группы. Самое важное — поддерживать друг друга.

— Для Егора или любого новичка: когда во второй половине «не идёт», полезно ли оставлять игрока, чтобы он прошёл через ошибки? Или иногда лучше снять, чтобы не усугублять?
— Я вижу игру иначе. Никакой «борьбы с самим собой» не заметил: все теряют мячи, все мажут — он не исключение. Я тоже ошибаюсь с заменами: они живут с моими промахами, я — с их. Я доволен тем, как ребята соревнуются. У него 23 минуты и 12 очков, у Дрейка [Пауэлла] — 24, тоже молодец.

Планка у нас для всех высокая. Ошибались и Майкл [Портер], и Ник [Клэкстон]. Не драматизирую. Я ими доволен и продолжу делать всё, чтобы выигрывать и помогать команде. Новичками очень доволен и горжусь ими, — приводит слова Фернандес североамериканский журналист и обозреватель ClutchPoints Эрик Слэйтер на своей страничке в социальной сети X.

