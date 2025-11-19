Тренер «Бруклина» Жорди Фернандес высказался об ошибках Егора Дёмина

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес высказался по поводу выступления своей команды после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс» (99:113). Более того, Фернандес также высказался о 19-летнем российском защитнике команды Егоре Дёмине.

— Егор вышел после перерыва, допустил пару потерь при выводе мяча, и трёхочковые уже не шли, как в первой половине. Какие ошибки новичку вы позволяете «пережить» на площадке, а когда реагируете иначе — как сегодня, когда он потом играл меньше и подолгу сидел? Где для вас проходит эта грань?

— В тот момент я заменил не его одного — снял всю стартовую пятёрку, и мы сделали рывок. Иногда это просто тренерское решение. В целом ошибки — нормальная часть процесса. Порой нужно искать другой матчап, другое сочетание. С Егором у нас есть и бросок, и дополнительный разыгрывающий. Я доволен и его ошибками, и его игрой.

Мне нужна от него агрессия: 10 бросков — это правильно. Пусть продолжает бросать, заходить в «краску», стягивать оборону и раздавать на периметр, а также бросать себе вызов в защите. Он справился. Детали скажу после просмотра видео: удержать в голове все 48 минут, каждое владение и все мои замены непросто. Но, насколько помню, в третьей четверти я снял всех стартеров, и вторая пятёрка вернула нас в игру. Отличная работа второй группы. Самое важное — поддерживать друг друга.

— Для Егора или любого новичка: когда во второй половине «не идёт», полезно ли оставлять игрока, чтобы он прошёл через ошибки? Или иногда лучше снять, чтобы не усугублять?

— Я вижу игру иначе. Никакой «борьбы с самим собой» не заметил: все теряют мячи, все мажут — он не исключение. Я тоже ошибаюсь с заменами: они живут с моими промахами, я — с их. Я доволен тем, как ребята соревнуются. У него 23 минуты и 12 очков, у Дрейка [Пауэлла] — 24, тоже молодец.

Планка у нас для всех высокая. Ошибались и Майкл [Портер], и Ник [Клэкстон]. Не драматизирую. Я ими доволен и продолжу делать всё, чтобы выигрывать и помогать команде. Новичками очень доволен и горжусь ими, — приводит слова Фернандес североамериканский журналист и обозреватель ClutchPoints Эрик Слэйтер на своей страничке в социальной сети X.