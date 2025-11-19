Леброн Джеймс обошёл Реджи Миллера в списке лучших по трёхочковым броскам в истории НБА
В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Юту Джаз». На момент написания новости счёт на табло — 84:81 в пользу гостевой команды.
НБА — регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
140 : 126
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 37, Ривз - 26, Эйтон - 20, Ларэвиа - 16, Джеймс - 11, Хэйс - 8, Винсент - 6, Хатимура - 6, Смарт - 5, Джеймс - 3, Тьеро - 2, Вандербилт, Кнехт, Клебер
Юта Джаз: Джордж - 33, Маркканен - 31, Михайлюк - 13, Бэйли - 13, Нуркич - 10, Кольер - 9, Андерсон - 5, Уильямс - 4, Харклесс - 4, Сенсабо - 3, Хендрикс, Клейтон, Лав
По ходу матча лёгкий форвард и один из лидеров «Лейкерс» Леброн Джеймс обошёл члена Зала славы баскетбола Реджи Миллера (2560) и вышел на шестое место в истории НБА по числу реализованных трёхочковых бросков.
Напомним, пятёрка лидеров по этому показателю выглядит так: Стефен Карри (4116), Джеймс Харден (3222), Рэй Аллен (2973), Дэмьен Лиллард (2804) и Клэй Томпсон (2729).
