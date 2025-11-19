Леброн Джеймс обошёл Реджи Миллера в списке лучших по трёхочковым броскам в истории НБА

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Юту Джаз». На момент написания новости счёт на табло — 84:81 в пользу гостевой команды.

По ходу матча лёгкий форвард и один из лидеров «Лейкерс» Леброн Джеймс обошёл члена Зала славы баскетбола Реджи Миллера (2560) и вышел на шестое место в истории НБА по числу реализованных трёхочковых бросков.

Напомним, пятёрка лидеров по этому показателю выглядит так: Стефен Карри (4116), Джеймс Харден (3222), Рэй Аллен (2973), Дэмьен Лиллард (2804) и Клэй Томпсон (2729).