Лос-Анджелес Лейкерс — Юта Джаз, результат матча 19 ноября 2025, счет 140:125, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Дабл-дабл Луки Дончича при 37 очках принёс «Лейкерс» победу над «Ютой»
Комментарии

В ночь с 18 на 19 ноября мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Юта Джаз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 140:125.

НБА — регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
140 : 126
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 37, Ривз - 26, Эйтон - 20, Ларэвиа - 16, Джеймс - 11, Хэйс - 8, Винсент - 6, Хатимура - 6, Смарт - 5, Джеймс - 3, Тьеро - 2, Вандербилт, Кнехт, Клебер
Юта Джаз: Джордж - 33, Маркканен - 31, Михайлюк - 13, Бэйли - 13, Нуркич - 10, Кольер - 9, Андерсон - 5, Уильямс - 4, Харклесс - 4, Сенсабо - 3, Хендрикс, Клейтон, Лав

Самым результативным игроком матча с дабл-даблом стал словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич — в его активе 37 очков, пять подборов и 10 результативных передач. У «Джаз» больше всех набрал разыгрывающий защитник Кейонте Джордж — 33 очка, четыре подбора и семь ассистов.

Калифорнийцы выиграли третий матч подряд, «Юта» уступила во второй раз в трёх последних играх.

Комментарии
