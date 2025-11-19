Дабл-дабл Луки Дончича при 37 очках принёс «Лейкерс» победу над «Ютой»

В ночь с 18 на 19 ноября мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Юта Джаз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 140:125.

Самым результативным игроком матча с дабл-даблом стал словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич — в его активе 37 очков, пять подборов и 10 результативных передач. У «Джаз» больше всех набрал разыгрывающий защитник Кейонте Джордж — 33 очка, четыре подбора и семь ассистов.

Калифорнийцы выиграли третий матч подряд, «Юта» уступила во второй раз в трёх последних играх.