ESPN спрогнозировал, что «Бруклин» на драфте НБА — 2026 получит первый пик

Издание ESPN опубликовало обновлённый мок-драфт НБА на 2026 год. Согласно прогнозу портала, «Бруклин Нетс» получит первый пик и выберет звёздного игрока университета Канзаса Даррина Питерсона.

«Нетс» остро нуждаются в игроке, вокруг которого можно строить команду в дальнейшем. Они сделали пять попыток в первом раунде драфта-2025 и всё ещё пытаются понять, как каждая из этих частей вписывается в долгосрочную перспективу. Питерсон закроет проблему отсутствия звезды — и даже больше», — говорится в материале издания.

В настоящий момент «Бруклин» занимает 13-е место в турнирной таблице НБА Восточной конференции, имея в активе две победы при 12 поражениях.

