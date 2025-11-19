Единая лига: расписание матчей на 19 ноября

Сегодня, 19 ноября, в Единой лиге ВТБ состоятся два матча регулярного чемпионата сезона-2025/2026. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Единая лига. Расписание на 19 ноября:

19:00 мск – МБА-МАИ – «Автодор»;

19:30 мск – УНИКС – «Енисей».

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает казанский УНИКС, на счету которого девять побед при одном поражении. Второе место занимает московский ЦСКА (девять побед и два поражения). Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (девять побед и три поражения).

