АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольной Единой лиги – 2025/2026 на 19 ноября

Единая лига: расписание матчей на 19 ноября
Комментарии

Сегодня, 19 ноября, в Единой лиге ВТБ состоятся два матча регулярного чемпионата сезона-2025/2026. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Единая лига. Расписание на 19 ноября:

19:00 мск – МБА-МАИ – «Автодор»;
19:30 мск – УНИКС – «Енисей».

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает казанский УНИКС, на счету которого девять побед при одном поражении. Второе место занимает московский ЦСКА (девять побед и два поражения). Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (девять побед и три поражения).

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Главные спортивные новости дня:

