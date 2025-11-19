Результаты игрового дня НБА 19 ноября
В ночь с 18 на 19 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026. В рамках регулярного чемпионата прошли шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 19 ноября:
«Орландо Мэджик» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 121:113;
«Атланта Хоукс» — «Детройт Пистонс» — 112:120;
«Бруклин Нетс» — «Бостон Селтикс» — 99:113;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Мемфис Гриззлиз» — 111:101;
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Юта Джаз» — 140:126;
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Финикс Санз» — 110:127.
НБА — регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
121 : 113
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Орландо Мэджик: Бейн - 23, Блэк - 21, Вагнер - 18, Картер - 17, Да Силва - 15, Саггс - 13, Джонс - 8, Битадзе - 6, Айзек, Кэйн, Ричардсон, Ховард
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 34, Батлер - 33, Грин - 12, Хорфорд - 9, Ричард - 6, Муди - 6, Подзиемски - 5, Пэйтон II - 4, Хилд - 2, Пост - 2, Куминга, Сантос, Джексон-Дэвис, Спенсер
НБА — регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
112 : 120
Детройт Пистонс
Детройт
Атланта Хоукс: Джонсон - 25, Александер-Уолкер - 24, Оконгву - 21, Дэниэлс - 12, Гуйе - 11, Крейчи - 9, Уоллес - 7, Кеннард - 3, Топпин, Рисашер, Ньюэлл, Хьюстан
Детройт Пистонс: Каннингем - 25, Дюрен - 24, Дженкинс - 14, Робинсон - 14, Стюарт - 13, Ланир - 9, Грин - 9, Томпсон - 6, Рид - 4, Холланд - 2, Джонс, Мур, Смит
НБА — регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
99 : 113
Бостон Селтикс
Бостон
Бруклин Нетс: Портер - 25, Шарп - 16, Клауни - 13, Уильямс - 12, Дёмин - 12, Мартин - 8, Клэкстон - 7, Пауэлл - 3, Мэнн - 3, Вульф, Уилсон, Траоре
Бостон Селтикс: Браун - 29, Притчард - 22, Уайт - 15, Саймонс - 11, Майнотт - 10, Хозер - 8, Кета - 6, Гарза - 5, Уолш - 4, Шейерман - 3, Харпер Мл., Тиллман, Гонсалес, Буше
НБА — регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
111 : 101
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Сан-Антонио Спёрс: Фокс - 26, Барнс - 23, Джонсон - 18, Олиник - 10, Васселл - 10, Шампани - 9, Сохан - 8, Брайант - 5, Гарсия - 2, Корнет, Бийомбо, Миникс, Уотерс III, Ингрэм
Мемфис Гриззлиз: Кауард - 19, Джексон - 18, Спенсер - 15, Уильямс Мл. - 14, Альдама - 10, Уэллс - 9, Иди - 8, Колдуэлл-Поуп - 4, Ландейл - 4, Проспер, Mashack, Джексон, Кончар
НБА — регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
140 : 126
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 37, Ривз - 26, Эйтон - 20, Ларэвиа - 16, Джеймс - 11, Хэйс - 8, Винсент - 6, Хатимура - 6, Смарт - 5, Джеймс - 3, Тьеро - 2, Вандербилт, Кнехт, Клебер
Юта Джаз: Джордж - 34, Маркканен - 31, Михайлюк - 13, Бэйли - 13, Нуркич - 10, Кольер - 9, Андерсон - 5, Уильямс - 4, Харклесс - 4, Сенсабо - 3, Хендрикс, Клейтон, Лав
НБА — регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 07:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
110 : 127
Финикс Санз
Финикс
Портленд Трэйл Блэйзерс: Шарп - 29, Авдия - 19, Лав - 17, Ян - 9, Клингэн - 9, Сиссоко - 8, Камара - 6, Уильямс - 4, Рупер - 3, Мюррэй - 3, Рит - 3, Хендерсон, Лиллард, Холидэй, Грант
Финикс Санз: Букер - 19, Гиллеспи - 19, Уильямс - 15, Игодаро - 14, Брукс - 12, Гудвин - 10, Данн - 9, О'Нил - 9, Ричардс - 8, Ливерс - 5, Флеминг - 4, Буей - 3, Малуач, Хэйс
