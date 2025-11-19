В ночь с 18 на 19 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026. В рамках регулярного чемпионата прошли шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 19 ноября:

«Орландо Мэджик» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 121:113;

«Атланта Хоукс» — «Детройт Пистонс» — 112:120;

«Бруклин Нетс» — «Бостон Селтикс» — 99:113;

«Сан-Антонио Спёрс» — «Мемфис Гриззлиз» — 111:101;

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Юта Джаз» — 140:126;

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Финикс Санз» — 110:127.

