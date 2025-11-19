Евролига: расписание матчей на 19 ноября

В среду, 19 ноября, в Евролиге состоится очередной игровой день сезона-2025/2026. Поклонники европейского баскетбола смогут увидеть один матч 12-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Евролига. Расписание на 19 ноября:

22:00 мск — АСВЕЛ — «Монако».

Первое место в турнирной таблице Евролиги в данный момент занимает «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль), на счету которого восемь побед и три поражения. Вторую строчку занимает сербская «Црвена Звезда» с аналогичной разницей побед и поражений. Топ-3 замыкает литовский «Жальгирис» (семь побед и четыре поражения).

Материалы по теме Гомельский отреагировал на назначение Паскуаля на пост главного тренера «Барселоны»

Главные новости дня: