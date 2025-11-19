Скидки
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Монако. Прямая трансляция
22:00 Мск
Баскетбол

НБА признала ошибку, которая могла стоить команде победы

НБА признала ошибку, которая могла стоить команде победы
Судьи допустили ошибку в концовке матча регулярного чемпионата НБА между «Филадельфией Сиксерс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Об этом говорится на официальном сайте НБА. В протоколе отмечается, что атакующий защитник «Филадельфии» Квентин Граймс допустил контакт с левой рукой Джеймса Хардена («Лос-Анджелес») при его броске.

НБА — регулярный чемпионат
18 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
110 : 108
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Филадельфия Сиксерс: Макси - 39, Граймс - 19, Драммонд - 14, Эджкомб - 14, Джордж - 9, Уотфорд - 8, Барлоу - 7, Лоури, Эдвардс, Маккейн, Брум, Гордон, Уокер
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 28, Сандерс - 17, Зубац - 14, Коллинз - 11, Батюм - 11, Богданович - 9, Данн - 7, Лопес - 6, Пол - 3, Кристи - 2, Нидерхаузер, Телфорт, Браун

Фото: Скриншот

Харден бросал из-за трёхочковой линии за семь секунд до конца четвёртой четверти при счёте 110:108 в пользу «Сиксерс» и смазал бросок. С тем же счётом команды закончили матч. Отметим, что в случае фиксации фола Джеймс был бы должен выполнить три штрафных броска.

Главные новости дня:

