НБА признала ошибку, которая могла стоить команде победы

Судьи допустили ошибку в концовке матча регулярного чемпионата НБА между «Филадельфией Сиксерс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Об этом говорится на официальном сайте НБА. В протоколе отмечается, что атакующий защитник «Филадельфии» Квентин Граймс допустил контакт с левой рукой Джеймса Хардена («Лос-Анджелес») при его броске.

Фото: Скриншот

Харден бросал из-за трёхочковой линии за семь секунд до конца четвёртой четверти при счёте 110:108 в пользу «Сиксерс» и смазал бросок. С тем же счётом команды закончили матч. Отметим, что в случае фиксации фола Джеймс был бы должен выполнить три штрафных броска.

