Расписание матчей Еврокубка на 19 ноября

Сегодня, 19 ноября, состоится очередной игровой день 8-го тура сезона-2025/2026 Еврокубка. В общей сложности болельщики смогут посмотреть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание матчей на 19 ноября (время — московское):

19:00. «Тюрк Телеком» — «Бешикташ»;

20:30. «Паниониос» — «Лиеткабелис»;

20:30. «Цедевита-Олимпия» — «Гамбург Тауэрс»;

22:00. «Умана Рейер» — «Манреза»;

22:30. «Лондон Лайонс» — «Бурк».

Текущий обладатель трофея Еврокубка — израильский «Хапоэль» из Тель Авива. В финале команда уверенно обыграла испанский клуб «Гран Канария», одержав победу в обоих матчах.

