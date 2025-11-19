Скидки
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Монако. Прямая трансляция
22:00 Мск
Баскетбол Новости

Леброн Джеймс объяснил, почему стал реже общаться с сыном Бронни

,
Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о своём сыне атакующем защитнике Бронни Джеймсе, который также выступает за калифорнийскую команду.

«Он всё ещё молод. Ему всего 21. Он учится и, думаю, получает удовольствие от процесса. Но, наверное, лучше спросить у него самого. Он больше не живёт со мной, так что мы общаемся реже — теперь у него своё жильё», — сказал Джеймс во время общения со СМИ.

Бронни к настоящему моменту принял участие в 10 матчах нынешнего сезона НБА, в которых в среднем набирал 2,1 очка, совершал 0,9 подбора и отдавал 1,8 передачи.

Главные новости дня:

