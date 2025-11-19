Скидки
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Баскетбол Новости

Леброн Джеймс установил уникальный рекорд в своём первом матче этого сезона НБА

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал автором уникального достижения в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Как информирует Polymarket, ветеран калифорнийской команды стал самым возрастным игроком, когда-либо оформлявшим дабл-дабл в своём первом матче сезона.

НБА — регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
140 : 126
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 37, Ривз - 26, Эйтон - 20, Ларэвиа - 16, Джеймс - 11, Хэйс - 8, Винсент - 6, Хатимура - 6, Смарт - 5, Джеймс - 3, Тьеро - 2, Вандербилт, Кнехт, Клебер
Юта Джаз: Джордж - 34, Маркканен - 31, Михайлюк - 13, Бэйли - 13, Нуркич - 10, Кольер - 9, Андерсон - 5, Уильямс - 4, Харклесс - 4, Сенсабо - 3, Хендрикс, Клейтон, Лав

Дабл-дабл Джеймс оформил в матче регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз» (140:126). В этой встрече Леброн набрал 11 очков, сделал 12 передач, а также совершил три перехвата. Это был первый матч Леброна в нынешнем сезоне. Ранее игрок испытывал проблемы с седалищным нервом. В настоящий момент именитому спортсмену 40 лет.

Главные новости дня:

