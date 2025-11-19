«Поехали русской бандой». Кирилл Темиров высказался о победе «Локо» в матче с «Уралмашем»

Лёгкий форвард «Локомотива-Кубань» Кирилл Темиров поделился мнением об уверенной победе команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Уралмашем». Игра проходила в Екатеринбурге и завершилась со счётом 87:69 в пользу гостей. В этой встрече спортсмен набрал 19 очков, к которым прибавил шесть подборов и столько же передач.

«В целом мы очень хорошо начали первую четверть. Конечно, пропускали быстрый отрыв, когда можно было чуть где-то их приостановить, но в целом мы начали хорошо. Конечно, мы прекрасно понимали, что этот матч нам очень нужен. Мы приехали в урезанном составе, не поехали наши американцы. Поэтому мы поехали, можно так сказать, русской бандой и взяли наших двух братьев.

Когда во второй четверти они нас догнали – даже были чуть впереди в третьей четверти – нам тренер сказал установку: «Ребята, надо бросать, когда открыто». У нас есть ребята, у которых чуть был мандраж небольшой. И тренер сказал… дал нам такую мотивацию. И всё, мы вышли, все прекрасно понимали, как нам матч этот нужен. Поэтому вышли и показали свою защиту, и удалось сделать хороший рывок. Попали хорошие трёхочковые броски.

Эмоции? Да я уже говорил, что неважно, сколько ты очков набираешь, главный итоговый счёт в пользу нашей команды. Поэтому всё благодаря парням и доверию тренерскому штабу. С победой!» — сказал Темиров в интервью на телеграм-канале «Высота 305».

