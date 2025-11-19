В трансляции матча «Бруклин» — «Бостон» не смогли отобразить букву «ё» в фамилии Дёмина

В ночь с 18 на 19 ноября мск в Нью-Йорке (США) проходил матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Бруклин Нетс» и «Бостон Селтикс» (99:113).
В одном из моментов в трансляции встречи показали статистику игроков «Бруклина», в том числе Егора Дёмина, при этом буква «ё» в фамилии россиянина была не отображена.
Фото: Скриншот
Напомним, Дёмин стал первым в истории НБА игроком с официальной буквой «ё» на форме.
В матче с «Бостоном» Егор провёл на площадке 23 минуты и 15 секунд и за это время набрал 12 очков, сделал три подбора и отдал четыре результативные передачи. Игрок был выбран «Бруклином» на драфте НБА 2025 года под восьмым номером.