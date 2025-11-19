Скидки
Баскетбол Новости

В трансляции матча «Бруклин» — «Бостон» не смогли отобразить букву «ё» в фамилии Дёмина

В трансляции матча «Бруклин» — «Бостон» не смогли отобразить букву «ё» в фамилии Дёмина
Комментарии

В ночь с 18 на 19 ноября мск в Нью-Йорке (США) проходил матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Бруклин Нетс» и «Бостон Селтикс» (99:113).

НБА — регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
99 : 113
Бостон Селтикс
Бостон
Бруклин Нетс: Портер - 25, Шарп - 16, Клауни - 13, Уильямс - 12, Дёмин - 12, Мартин - 8, Клэкстон - 7, Пауэлл - 3, Мэнн - 3, Вульф, Уилсон, Траоре
Бостон Селтикс: Браун - 29, Притчард - 22, Уайт - 15, Саймонс - 11, Майнотт - 10, Хозер - 8, Кета - 6, Гарза - 5, Уолш - 4, Шейерман - 3, Харпер Мл., Тиллман, Гонсалес, Буше

В одном из моментов в трансляции встречи показали статистику игроков «Бруклина», в том числе Егора Дёмина, при этом буква «ё» в фамилии россиянина была не отображена.

Фото: Скриншот

Напомним, Дёмин стал первым в истории НБА игроком с официальной буквой «ё» на форме.

В матче с «Бостоном» Егор провёл на площадке 23 минуты и 15 секунд и за это время набрал 12 очков, сделал три подбора и отдал четыре результативные передачи. Игрок был выбран «Бруклином» на драфте НБА 2025 года под восьмым номером.

Тренер «Бруклина» строг к Егору Дёмину. Любая ошибка — и мгновенно на скамейку
