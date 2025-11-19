Лидер ЦСКА Каспер Уэйр повторил личный рекорд по очкам и установил новый по «трёшкам»

Разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр в матче внутрисезонного турнира Единой лиги – WINLINE Basket Cup – с «Бетсити Пармой» повторил персональный рекорд по набранным очкам (31) и установил новый по реализованным трёхочковым (9). Об этом информирует пресс-служба ЦСКА. Сама встреча завершилась уверенной победой ЦСКА со счётом 104:66 (25:14, 30:18, 24:15, 25:19).

Помимо 31 очка, Уэйр в матче с «Пармой» совершил три подбора, отдал три результативные передачи и совершил один перехват.

Напомним, участие во внутрисезонном турнире принимают шесть российских команд и два клуба из Европы. Помимо московского ЦСКА и пермской «Пармы», в соревнованиях выступают петербургский «Зенит», «Уралмаш» из Екатеринбурга, краснодарский «Локомотив-Кубань», казанский УНИКС, а также сербская «Мега» и боснийская «Игокеа».

