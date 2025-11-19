WNBA представила проект более чем четырёхкратного увеличения зарплат в лиге — Reuters

WNBA (женская НБА) предложила повысить максимальную зарплату игроков до суммы более $ 1,1 млн в рамках очередного раунда переговоров по коллективному соглашению. Об этом информирует Reuters.

По данным источника, проект нового коллективного соглашения включает механизм распределения доходов, минимальную зарплату свыше $ 220 тыс., а также возможность для нескольких игроков в одной команде получать максимальный контракт. Предполагается, что все цифры будут увеличиваться ежегодно.

Лига и профсоюз игроков продлили переговоры до 30 ноября после того, как прежнее соглашение истекло 31 октября. Главными темами нового раунда переговоров остаются зарплаты и механизм распределения доходов.

Сейчас максимальный оклад в WNBA составляет примерно $ 250 тыс.

