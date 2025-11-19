Леброн — после вопроса журналиста о «Лейкерс»: да что не так с этими людьми?

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился впечатлениями о первом матче в нынешнем сезоне НБА. Ранее ветеран испытывал проблемы с седалищным нервом. Игра с «Ютой Джаз» (140:126) стала для Леброна дебютной в нынешнем сезоне НБА.

– Как получается находить взаимопонимание с партнёрами по команде?

– Да что не так с этими людьми? Я могу подстроиться под кого угодно и сразу находить взаимопонимание с партнёрами. Даже пропустив первые 14 игр, я смотрел матчи команды и думал, как могу быть полезен и помочь ребятам, — сказал Джеймс во время общения со СМИ.

В матче с «Ютой» Леброн набрал 11 очков, сделал 12 передач, а также совершил три перехвата.

