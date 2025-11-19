Леброн Джеймс назвал величайшего снайпера в истории НБА

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высоко оценил разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, отметив его влияние на команду и статус одного из лучших снайперов НБА.

«Энергия, которую он даёт своей команде, и страх, который внушает соперникам, делает его величайшим снайпером всех времён и одной из самых больших угроз в истории НБА», – сказал Джеймс в подкасте Mind the Game, фрагмент которого доступен в социальных сетях.

В нынешнем сезоне НБА Карри к настоящему моменту принял участие в 13 матчах, в которых в среднем набирал 27,9 очка, совершал 3,6 подбора и отдавал 4,1 передачи.

